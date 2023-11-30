Два региона получили дополнительно 300 млн рублей на развитие промышленности

В рамках системной поддержки промышленности Правительство Российской Федерации выделило 300 млн рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности Смоленской и Еврейской автономной областей.
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