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Журнал «Профиль»

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Бывший инженер Apple после увольнения скачал секретные файлы для передачи OpenAI

Бывший инженер Apple после увольнения скачал секретные файлы для передачи OpenAI

Новые подробности дела о краже корпоративных секретов раскрывают, как Чанг Лю, уже работая в OpenAI, использовал незакрытый доступ к внутренней сети Apple и переписку с бывшей коллегой для получения конфиденциальных данных о производстве материнских плат.

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