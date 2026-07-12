Бывший инженер Apple после увольнения скачал секретные файлы для передачи OpenAI

Новые подробности дела о краже корпоративных секретов раскрывают, как Чанг Лю, уже работая в OpenAI, использовал незакрытый доступ к внутренней сети Apple и переписку с бывшей коллегой для получения конфиденциальных данных о производстве материнских плат.
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