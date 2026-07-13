Жесткое ДТП в центре Луганска. Легковушка не пропустила скорую и та перевернулась. От удара машина медиков зацепила автобус.
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Жесткое ДТП в центре Луганска. Легковушка не пропустила скорую и та перевернулась. От удара машина медиков зацепила автобус.
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