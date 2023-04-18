Слово и дело

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Ведущая Ольга Бузова начала носить специальный датчик после посещения кардиолога

Ведущая Ольга Бузова начала носить специальный датчик после посещения кардиолога

Певица Ольга Бузова много работает и практически не имеет времени на отдых. В таком темпе телеведущая существует последние лет семь и не собирается брать паузу в делах.

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