В Петербурге соцработники научились оказывать медицинскую помощь тяжелобольным

Состоялось итоговое практическое мероприятие Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» поделился результатами проекта, направленного на обучение социальных работников навыкам ухода за тяжелобольными людьми.
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