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2024 год стал самым жарким в истории

2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, которая ведется с 1850 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

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