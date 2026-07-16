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Xiaomi прекратила поддержку Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E: обновлений HyperOS больше не будет

Xiaomi прекратила поддержку Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E: обновлений HyperOS больше не будет

В список попали модели Xiaomi, Redmi и Poco, выпущенные 3–4 года назадXiaomi обновила официальный список устройств с завершенной поддержкой (EOL), добавив еще 10 смартфонов и планшетов своих брендов Xiaomi, Redmi и Poco.

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