Почему мы начали праздновать 8 марта и что означает этот праздник

Почему мы начали праздновать 8 марта и что он означает? Давайте разбираться вместе! Немного истории Празднование 8 марта, Международного женского дня, восходит к началу 20 века и связано с борьбой женщин за равные права и социальную справедливость.
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