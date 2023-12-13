Технологический форум The Trends посетило 2000 человек. На мероприятии выступили 125 спикеров

15-16 ноября на московской площадке Loft 2&3 прошел форум The Trends, объединивший всех, кто разбирается в трендах и тех, кто интересуется миром новейших технологий26 стендов технофорума The Trends за два дня посетило 2000 человек, для которых выступили 125 спикеров.