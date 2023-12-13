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Технологический форум The Trends посетило 2000 человек. На мероприятии выступили 125 спикеров

Технологический форум The Trends посетило 2000 человек. На мероприятии выступили 125 спикеров

15-16 ноября на московской площадке Loft 2&3 прошел форум The Trends, объединивший всех, кто разбирается в трендах и тех, кто интересуется миром новейших технологий26 стендов технофорума The Trends за два дня посетило 2000 человек, для которых выступили 125 спикеров.

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