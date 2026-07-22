Belarusian political scientist, researcher at the Center for Socio-Philosophical and Anthropological Studies of the Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences Peter Petrovsky revealed Poland's plans for Belarus.
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