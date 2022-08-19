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Роман Ногин: «Наши курсанты развиваются, занимаются спортом, получают блестящие знания»

Роман Ногин: «Наши курсанты развиваются, занимаются спортом, получают блестящие знания»

Роман Ногин--> Заместитель начальника Военной академии РВСН по учебной и научной работе, генерал-майор Роман Ногин рассказал в студии ПАО Медиацентр на форуме «Армия-2022» о подготовке кадров для ракетных войск стратегического назначения.

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