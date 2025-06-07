Коннор Макдэвид обходит Александра Овечкина в рейтинге Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид, выступающий за «Эдмонтон Ойлерз», обошёл знаменитого русского форварда Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» в списке бомбардиров Кубка Стэнли после трёх результативных передач в финальном матче против «Флориды Пантерз».