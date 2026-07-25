RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

«СТРАНА.ua»: при ударе ВС России по полигону ликвидирован полковник Сиренко

«СТРАНА.ua»: при ударе ВС России по полигону ликвидирован полковник Сиренко

Украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на очевидцев утверждает, что в результате удара российских войск по полигону в Киевской области ликвидирован сотрудник спецслужб Украины, полковник Эдуард Сиренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии