«СТРАНА.ua»: при ударе ВС России по полигону ликвидирован полковник Сиренко

Украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на очевидцев утверждает, что в результате удара российских войск по полигону в Киевской области ликвидирован сотрудник спецслужб Украины, полковник Эдуард Сиренко.
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