Автоэксперт Гришаков объяснил, как понять, что автомобиль продает перекуп

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков поделился информацией о том, как распознать перекупщика при покупке подержанного автомобиля, передает «Российская газета».
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