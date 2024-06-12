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Автоэксперт Гришаков объяснил, как понять, что автомобиль продает перекуп

Автоэксперт Гришаков объяснил, как понять, что автомобиль продает перекуп

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков поделился информацией о том, как распознать перекупщика при покупке подержанного автомобиля, передает «Российская газета».

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