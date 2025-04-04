Общественной палате 20 лет: ключевой институт гражданского общества празднует юбилей

В 2025 году Общественная палата России отмечает 20-летие с момента своего создания. Ровно 20 лет назад, 4 апреля 2005 года, Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».