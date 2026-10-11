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МОСИНФОРМ

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Порядка 55 новостроек по программе реновации передали под заселение в ЮЗАО

Порядка 55 новостроек по программе реновации передали под заселение в ЮЗАО

В Юго-Западном административном округе столицы с момента начала реализации программы реновации под заселение передали 55 современных жилых комплексов, расположенных в девяти районах.

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