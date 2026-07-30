Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

В Москве состоится фестиваль спорта Кубок мэра по триатлону

В Москве состоится фестиваль спорта Кубок мэра по триатлону

Фестиваль спорта Кубок мэра Москвы по триатлону 226 состоится в столице России с 6 по 9 августа. В его программу войдут соревнования по триатлону на "железной" и "полужелезной" дистанциях для любителей, Чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции среди профессиональных атлетов со всей страны, суперспринт, детские соревнования, а также забеги и велофестиваль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии