В Москве состоится фестиваль спорта Кубок мэра по триатлону

Фестиваль спорта Кубок мэра Москвы по триатлону 226 состоится в столице России с 6 по 9 августа. В его программу войдут соревнования по триатлону на "железной" и "полужелезной" дистанциях для любителей, Чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции среди профессиональных атлетов со всей страны, суперспринт, детские соревнования, а также забеги и велофестиваль.