Как правильно делать упражнения Кегеля, чтобы улучшить женское здоровье и качество секса

Зачем женщинам нужны упражнения Кегеля Упражнения Кегеля помогают тренировать мышцы тазового дна, которые удерживают на положенных местах внутренние органы: мочевой пузырь, матку и прямую кишку, не допуская их опущения.
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