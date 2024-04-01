Москвичи обнаружили в доме необычного грызуна

На юге Москвы спасатели выловили проникшую в жилой дом ондатру. Жители дома в районе Южное Бутово обнаружили необычного грызуна в подвале и приняли его за огромную крысу, заявив, что она «бегает и пугает людей».
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