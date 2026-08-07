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Мэк Маккланг стал игроком «Жироны». Контракт на сезон-26/27

Защитник Мэк Маккланг (27 лет, 188 см) продолжит карьеру в чемпионате Испании. Трехкратный победитель конкурса по броскам сверху НБА подписал контракт с «Жироной» на сезон-26/27.

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