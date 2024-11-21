Mash: В России ужесточат правила получения медсправки для водителей

В России пересмотрят правила получение медицинской справки для водительских прав.Про данным Телеграм-канала Mash, помимо стандартной врачебной медкомиссии для получения медсправки для водительского удостоверения автомобилисты будут обязаны также сдать анализ крови на содержание наркотиков и алкоголь.