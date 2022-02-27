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Царукян вызвал Махачева на бой: «Я бы хотел побиться с ним в России, мы лучшие в легком дивизионе»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян, одержавший доминантную победу над Йоэлем Альваресом, заявил, что хочет подраться с Исламом Махачевым, когда россиянин завладеет титулом.

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