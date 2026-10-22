General Motors готовит новый шаг в развитии автомобильной автономности. В 2028 году обновлённый Cadillac Escalade IQ должен выйти на дороги общего пользования с функцией, позволяющей водителю не следить за трассой взглядом во время движения по магистралям.
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