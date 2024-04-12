ФСБ: энергетиков с Северного Кавказа арестовали за хищение 2,8 млрд рублей

Федеральная служба безопасности при содействии сотрудников министерства внутренних дел разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих работников "Россети Северный Кавказ" и других энергетиков, присвоивших около 2,8 млрд рублей.
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