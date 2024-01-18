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“Кто стал жертвами, они в полном отчаянии от увиденного”, – Мизулина пристыдила Павла Волю за шутку о спящих женщинах

“Кто стал жертвами, они в полном отчаянии от увиденного”, – Мизулина пристыдила Павла Волю за шутку о спящих женщинах

Недавняя шутка Павла Воли о интиме со спящей девушкой вызвала огромное возмущение в сети. Многие пользователи социальных сетей решили, что юморист просто насмехается над теми ситуациями, которые могут разрушить жизни людей.

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