Десятки израильских арабов арестованы за публикации о Газе в социальных сетях

Автор фото, SUPPLIED О статье Автор, Сара Монетта Должность, Корреспондент Би-би-си, Иерусалим Израильские власти арестовали несколько десятков граждан страны арабского происхождения в связи с публикациями в социальных сетях о войне ХАМАС и Израиля и ситуации в секторе Газа.
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