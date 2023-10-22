Десятки израильских арабов арестованы за публикации о Газе в социальных сетях

Автор фото, SUPPLIED О статье Автор, Сара Монетта Должность, Корреспондент Би-би-си, Иерусалим Израильские власти арестовали несколько десятков граждан страны арабского происхождения в связи с публикациями в социальных сетях о войне ХАМАС и Израиля и ситуации в секторе Газа.