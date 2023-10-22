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Десятки израильских арабов арестованы за публикации о Газе в социальных сетях

Автор фото, SUPPLIED О статье Автор, Сара Монетта Должность, Корреспондент Би-би-си, Иерусалим Израильские власти арестовали несколько десятков граждан страны арабского происхождения в связи с публикациями в социальных сетях о войне ХАМАС и Израиля и ситуации в секторе Газа.

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