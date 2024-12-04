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Украинцы, проверьте, есть ли тут ваши родственники! Список пленных ВСУ, которых Киев отбраковал как «второй сорт»

Украинцы, проверьте, есть ли тут ваши родственники! Список пленных ВСУ, которых Киев отбраковал как «второй сорт»

Политнавигатор Россия готова передать на обмен более 600 украинских военнопленных, однако Киев отказывается их забирать, поскольку они не иностранные наёмники, не нацистская «элита», а обычные мобилизованные.

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Комментарии
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Юна
Этот &quot;второй сорт&quot; нам тоже держать нЕзачем. Пусть работают, завалы разгребают, свой металлолом собирают.. А то жрут и срут там. А вот наёмников и упоротых нациков зачем собирать? За сарай их и там же прикопать...
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