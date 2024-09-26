«Ъ»: большая доля иностранных фильмов не помогла кинотеатрам увеличить выручку

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, за первую неделю осени выручка кинотеатров в России оставалась практически на том же уровне, составив около 263 млн рублей, в то время как в прошлом году они заработали 260 млн рублей в аналогичный период.