В Петербурге выпустили ролик, посвященный празднованию Дня защитника Отечества

И годовщине начала СВО В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Петербурге выпустили патриотический ролик, рассказывающий, что в Северной столице делают для чествования бойцов и ветеранов вооруженных сил.
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