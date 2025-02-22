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Петербургский дневник

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В Петербурге выпустили ролик, посвященный празднованию Дня защитника Отечества

В Петербурге выпустили ролик, посвященный празднованию Дня защитника Отечества

И годовщине начала СВО В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Петербурге выпустили патриотический ролик, рассказывающий, что в Северной столице делают для чествования бойцов и ветеранов вооруженных сил.

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