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Жительница Екатеринбурга получила повестку на сына, умершего 14 лет назад

Жительница Екатеринбурга получила повестку на сына, умершего 14 лет назад

Жительница Екатеринбурга получила повестку за покойного сына. Сережа умер от водянки головного мозга в 2009 году, когда ему еще не было и трех лет.

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