Разрешите усугубить, товарищ майор!

Усилить контроль за внешней миграцией и повысить требования к претендентам на получение гражданство РФ. Голосуйте на сайте РОИ. Ссылку админ удаляет найдете сами. Вход через Госуслуги.

Игорь Самаров

Они не должны сюда приезжать совсем! Не хуй делать! Еби своих ослих в своем чуркестане! Я вам пидорасам никогда 90-е не прощу! При удобном случае, дабы не попасть в тюрьму, с превеликим удовольствием буду вас мастурбеков, обнулить физически!