Медвежий угол
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Медвежий угол

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Разрешите усугубить, товарищ майор!

Разрешите усугубить, товарищ майор!

Дети мигрантов должны знать русский язык до приезда в Россию, - выдавило из себя отечественное минобразование.

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Комментарии
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Александр Павлов
Помним: Геноцид Русских людей в Таджикистане.1990 год. https://vk.com/video/playlist/9542678_4?z=video-123642910_456239571%2Fpl_9542678_4
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Александр Павлов
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