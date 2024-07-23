Дети мигрантов должны знать русский язык до приезда в Россию, - выдавило из себя отечественное минобразование.
Разрешите усугубить, товарищ майор!
Комментарии
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Александр Павлов
Помним: Геноцид Русских людей в Таджикистане.1990 год. https://vk.com/video/playlist/9542678_4?z=video-123642910_456239571%2Fpl_9542678_4
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43 мин.
Александр Павлов
Усилить контроль за внешней миграцией и повысить требования к претендентам на получение гражданство РФ. Голосуйте на сайте РОИ. Ссылку админ удаляет найдете сами. Вход через Госуслуги.
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41 мин.
Игорь Самаров
Они не должны сюда приезжать совсем! Не хуй делать! Еби своих ослих в своем чуркестане! Я вам пидорасам никогда 90-е не прощу! При удобном случае, дабы не попасть в тюрьму, с превеликим удовольствием буду вас мастурбеков, обнулить физически!
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18 мин.
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