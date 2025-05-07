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Всем приготовиться: в Приморье объявлено штормовое предупреждение

Всем приготовиться: в Приморье объявлено штормовое предупреждение

В Приморском крае в связи с прогнозом синоптиков «Примгидромета» объявлено штормовое предупреждение. Специалисты предупредили о приближении сильных дождей, штормового ветра и возникновении паводков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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