Всем приготовиться: в Приморье объявлено штормовое предупреждение

В Приморском крае в связи с прогнозом синоптиков «Примгидромета» объявлено штормовое предупреждение. Специалисты предупредили о приближении сильных дождей, штормового ветра и возникновении паводков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.