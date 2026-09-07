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Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность перевозки ракеты на Байконуре

Подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность перевозки ракеты на Байконуре

Сотрудники Росгвардии Московской области, несущие службу на территории космодрома Байконур, обеспечили безопасность транспортировки ракеты-носителя «Союз-2.

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