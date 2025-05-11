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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Мы выиграем эту серию благодаря защите»

«Думаю, мы выиграем серию благодаря защите. Мы не сможем обыграть их за счет мастерства, нам нужно останавливать их в обороне, чтобы победить в серии.

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