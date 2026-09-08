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Суд арестовал главу сети АЗС «Трасса» за хищение топлива у МВД

Суд арестовал главу сети АЗС «Трасса» за хищение топлива у МВД

Мещанский районный суд Москвы арестовал председателя совета директоров компании «Евротранс» Игоря Мартышова по уголовному делу о хищении моторного топлива, принадлежавшего ГУ МВД России по Московской области.

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