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НАША ЛОСИНКА

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Выставка «Зимнее настроение» открылась в Бабушкинском парке

Экспозиция в Бабушкинском парке посвящена зиме во всех её ярких проявлениях. Рассматривая рисунки, можно совершить прогулку по зимнему застывшему лесу, встретить оленя, увидеть на ветке снегиря и свиристеля, а также полюбоваться пушистым котиком.

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