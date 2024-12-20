Выставка «Зимнее настроение» открылась в Бабушкинском парке

Экспозиция в Бабушкинском парке посвящена зиме во всех её ярких проявлениях. Рассматривая рисунки, можно совершить прогулку по зимнему застывшему лесу, встретить оленя, увидеть на ветке снегиря и свиристеля, а также полюбоваться пушистым котиком.