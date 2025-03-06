Роскачество назвало лучшие розовые вина в России в преддверии 8 марта

Лучшим среди розовых отечественных сухих вин 2025 года стало "Розе" от "Усадьбы Дивноморское", среди полусухих вин - "Розе" проекта "Винодельня Романов", пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление экспертов спецпроекта Роскачества "Винный гид России".
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