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Роскачество назвало лучшие розовые вина в России в преддверии 8 марта

Роскачество назвало лучшие розовые вина в России в преддверии 8 марта

Лучшим среди розовых отечественных сухих вин 2025 года стало "Розе" от "Усадьбы Дивноморское", среди полусухих вин - "Розе" проекта "Винодельня Романов", пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление экспертов спецпроекта Роскачества "Винный гид России".

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