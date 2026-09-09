Дроны ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала

Беспилотники Вооруженных сил Украины впервые достигли объектов в арктической территории Уральского федерального округа, сообщил полпред президента РФ в округе Артем Жога.
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