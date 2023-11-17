WSJ призвала Запад прекратить верить в иллюзии о поражении России

Президент России Владимир Путин противостоял всем усилиям Запада обратить вспять его намерения в связи со спецоперацией на Украине, а США и их союзникам нужна новая стратегия, пишет 16 ноября The Wall Street Journal (WSJ).
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