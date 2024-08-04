Экс-игрок Соломатин заявил, что ему легко далось решение пойти на СВО

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин, который в настоящее время участвует в СВО, стал одним из главных героев специального репортажа на телеканале "Россия 24", и рассказал, как ему далось решение вступить в бригаду "Эспаньола".
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