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Царьград

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Игорь Балынин рассказал, как увеличить пенсию на 42%

Игорь Балынин рассказал, как увеличить пенсию на 42%

Доцент Игорь Балынин объяснил, как отложение пенсии на 5 лет увеличит выплаты на 42%. В 2027 году планируются две индексации пенсий, что повысит выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца зимой и весной.

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