Сочи дорогой: Дворец в неоготическом стиле почти за миллиард рублей выставили на продажу 900₽ миллионов просят за: — три этажа — семь спален — 1560 квадратов — 40 соток участок — 1 га участок без права застройки — десять нежилых комнат — огромные гардеробные — несколько санузлов — домик охраны — парковка на десять авто — гараж на пять авто — гостевой дом на 220 квадратов — баня с бильярдом — зона барбекю — винный погреб — бассейн — зона медитации — место под гольф, солярий и пруд с рыбами — засажен сад — лифт из гаража — украшен нервюрами, колоннами и скульптурами И, самое важное, — можно в ипотеку.