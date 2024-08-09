Продолжается прием заявок на конкурс «Библиотекарь года-2024»

Продолжается прием заявок на участие в XI Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2024». Прием заявок осуществляется до 2 сентября, участие в конкурсе могут принять сотрудники общедоступных библиотек России со стажем работы не менее двух лет, передает пресс-служба Минкультуры России.