Продолжается прием заявок на конкурс «Библиотекарь года-2024»

Продолжается прием заявок на участие в XI Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2024». Прием заявок осуществляется до 2 сентября, участие в конкурсе могут принять сотрудники общедоступных библиотек России со стажем работы не менее двух лет, передает пресс-служба Минкультуры России.
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