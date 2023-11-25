Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Евгений Петров
    ТуфтаБеспредел на допр...
  • Сергей Федотов
    А что значит "рассматривается вопрос о возможных дисциплинарных и уголовных последствиях для нее"? Узбекча совершила ...Беспредел на допр...
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    Светлейший, конечно, знал или догадывался, что там полыхнёт. А Темнейший - это Сатана - он подсуетился. Наверняка."Гранд политик" -...

Беспредел на допросе: Мигрантка наносит увечья следователю и крадет протокол

Беспредел на допросе: Мигрантка наносит увечья следователю и крадет протокол

Неспровоцированная Агрессия: Нападение на Следователя В здании московского управления по контролю за оборотом наркотиков разыгралась драматическая сцена.

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Комментарии
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Юрий Шлыков
Охренеть,если они силовиков не боятся,то что о простых граждан говорить.Это уже оборзели,дальше некуда.
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1 час.
Сергей Федотов
А что значит &quot;рассматривается вопрос о возможных дисциплинарных и уголовных последствиях для нее&quot;? Узбекча совершила уголовное деяние, УГОЛОВНОЕ, не дисциплинарное. Какие могут быть последствие кроме тех, что недвусмысленно прописаны в УК РФ?
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31 мин.
Евгений Петров
Туфта
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13 мин.

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