Беспредел на допросе: Мигрантка наносит увечья следователю и крадет протокол

Охренеть,если они силовиков не боятся,то что о простых граждан говорить.Это уже оборзели,дальше некуда.

Сергей Федотов

А что значит "рассматривается вопрос о возможных дисциплинарных и уголовных последствиях для нее"? Узбекча совершила уголовное деяние, УГОЛОВНОЕ, не дисциплинарное. Какие могут быть последствие кроме тех, что недвусмысленно прописаны в УК РФ?