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Чистая прибыль банков составила 440 млрд рублей за август из-за роста трат на резервы

Чистая прибыль банковского сектора в августе 2026 года составила 440 млрд рублей (в июле была 443 млрд рублей), снизившись на 0,7% в сравнении с июлем, следует из отчета ЦБ «О развитии банковского сектора».

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