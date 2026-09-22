Чистая прибыль банков составила 440 млрд рублей за август из-за роста трат на резервы

Чистая прибыль банковского сектора в августе 2026 года составила 440 млрд рублей (в июле была 443 млрд рублей), снизившись на 0,7% в сравнении с июлем, следует из отчета ЦБ «О развитии банковского сектора».
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