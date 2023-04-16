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Петербург снова стал лидером антирейтинга по смертности от COVID-19 в России

Петербург снова стал лидером антирейтинга по смертности от COVID-19 в России

Оперативный штаб обновил данные о ситуации с коронавирусом в Петербурге. За сутки инфекцию диагностировали еще у 768 человек.

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