Нобелевские лауреаты призвали снизить влияние ИИ на экономику

Учёные опубликовали совместное заявление о влиянии искусственного интеллекта на экономику. Они призывают правительства и руководителей технологических компаний принять меры, которые помогут справиться с последствиями развития ИИ.
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