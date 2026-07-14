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Нобелевские лауреаты призвали снизить влияние ИИ на экономику

Нобелевские лауреаты призвали снизить влияние ИИ на экономику

Учёные опубликовали совместное заявление о влиянии искусственного интеллекта на экономику. Они призывают правительства и руководителей технологических компаний принять меры, которые помогут справиться с последствиями развития ИИ.

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