Economist: Сырский скрыл план рейда на Курскую область из-за прежних провалов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский скрыл от Запада план вторжения в Курскую область по причине того, что ранее операции срывались, после того, как союзникам становилось известно о них.
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