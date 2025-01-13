Просрочка на столе: как продавщица раскрыла секреты продаж без забот о здоровье Юлия ЧелкановаВ мире торговли, где конкуренция становится всё более жестокой, некоторые продавцы идут на хитрости, которые могут негативно сказаться на здоровье покупателей.