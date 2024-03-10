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30 очков и 19 подборов Деандре Эйтона принесли победу «Портленду»

30 очков и 19 подборов Деандре Эйтона принесли победу «Портленду»

Лучшим в составе «Портленда» стал центровой Деандре Эйтон. В его активе 30 очков, 19 подборов и 2 перехвата при 14 из 25 с игры.

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